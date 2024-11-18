11月18日、静岡県掛川市の民家で侵入してきた男が、この家に住む高齢夫婦を切りつける傷害事件がありました。容疑者は現在も逃走中です。【現場写真】 【写真】男が押し入り高齢夫婦が切りつけられた現場 消防などによりますと、18日午後5時過ぎ、掛川市国安の民家で「知らない人が刃物で切りつけた」と、敷地内の離れに住む娘から119番通報がありました。 切り付けられたのは、この家に住む夫(81)と妻(78)で、夫は右手や額に切