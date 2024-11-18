DeNAの関根大気外野手（29）が18日、横浜市内の球団事務所で契約更改を行い、750万円減額の5350万円（推定）でサインした。昨季は140試合に出場し、打率.261、126安打のキャリアハイを更新したが、10年目の今季は、79試合の出場で、128打数29安打、打率.227。シーズン終盤は2軍に降格することも多く、「結果を残せなかったシーズンでした」と総括した。1軍に定着するためには「バッティング」と即答し、25日からは2019年から毎年オ