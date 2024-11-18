茨城県内の家電販売店の駐車場で、闇夜に紛れ慣れた手つきで何度も室外機を運び出す泥棒の姿が捉えられていました。12日午前0時頃、深夜にもかかわらずヘッドライトをつけずに現れた1台の軽トラック。助手席から降りてきた人物が、迷うことなく一直線に室外機が置かれた場所に向かうと、室外機を持ち出し、トラックの荷台へと積み込んだのです。被害者：窃盗がすごい近隣でも多くて、最近増えてきている。車に乗り込み、その場から