ドル円１５４．８５近辺、ユーロドル１．０５６０近辺＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル円は154.85近辺での推移。東京市場で153.84から155.14までのレンジを形成したあとは、売買が交錯している。足元ではやや買いの動きがみられているが、引き続きレンジ内での推移。 ユーロドルはやや堅調な動き。東京朝方の1.0526近辺を安値に、前週末終値1.0540レベルを挟んだ揉み合いが続いたが、ロンドン時間に入ると