「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓＷＢＳＣプレミア１２・１次リーグＢ組、ドミニカ共和国代表−日本代表」（１８日、天母スタジアム）侍ジャパンが初回に先制点を奪った。スタメン復帰した坂倉が９球粘って押し出しの四球を選んだ。１死から２番で起用された清宮が一塁への内野安打で出塁。２死後、森下が今大会打率・５００に乗せる右前打で好機を拡大すると、栗原の四球で満塁となった。ここでスタメンに復帰した坂倉が追