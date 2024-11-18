ロマンス詐欺の被害金回収を巡り、広告会社側に弁護士名義を貸したとして、弁護士法違反（非弁提携）に問われた元弁護士の川口正輝被告（３９）の判決で、大阪地裁は１８日、懲役２年、執行猶予３年（求刑・懲役２年）を言い渡した。中井太朗裁判官は「弁護士に対する信頼を大きく損なわせる悪質な犯行」と述べた。判決によると、川口被告は弁護士名義を広告会社側に貸し、２０２２年１２月〜２３年７月、詐欺の被害者１７人に