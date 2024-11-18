女子サッカー、ＳＯＭＰＯ ＷＥリーグ、アルビレックス新潟レディースは１７日、ホームでマイナビ仙台と対戦しました。キャプテン川澄の２ゴールの活躍で今季初の連勝です。８位の新潟は１１位の仙台をホームに迎えました。試合は前半３４分、コーナーキックの流れから山本結菜のクロスに山谷瑠香！センターバックの山谷がうまくヘディングで合わせて新潟が先制に成功しま