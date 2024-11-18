2025年度前期の連続テレビ小説『あんぱん』（NHK）の第6弾キャストが11月18日に発表され、柳井嵩（北村匠海）の同級生・辛島健太郎役に高橋文哉が決定した。 参考：高橋文哉、5年前から大きく変わった“芝居への意識”「自分の思いを伝えていく作業が好き」 中園ミホが手がける第112作目の連続テレビ小説『あんぱん』は、国民的アニメ『それいけ！アンパンマン』を生み出したやなせたかしと小松暢の夫婦をモデルに描く作品