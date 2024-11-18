FM802番組『EVENING TAP』がROTTENGRAFFTYをゲストに迎えて公開収録される。◆ROTTENGRAFFTY 画像＜EVENING TAP ROTTENGRAFFTY -25th Anniversary- 公開収録＞と題して12月1日、心斎橋PARCO 本館B2イベントスペースで公開収録が行われる。観覧エリアには30組60名が招待されるとのことだ。■『EVENING TAP ROTTENGRAFFTY -25th Anniversary- 公開収録』日時：12月1日(日) start15:00会場：大阪・心斎橋PARCO 本館B2イベントスペース