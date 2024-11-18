伊東市では、令和6年12月上旬ごろに一碧湖と丸山公園で紅葉が見頃を迎えます。 一碧湖＆丸山公園 伊東市では、令和6年12月上旬ごろに一碧湖と丸山公園で紅葉が見頃を迎えます。「伊豆の瞳」とも称される一碧湖。約10万年前の噴火でできた火口湖で、普段は周辺の山や緑の木々、空に浮かぶ白い雲などが湖面に映しだされて、訪れる人々を魅了します。紅葉シーズンになると、真っ赤に染まった樹木が美しい湖を彩り、「逆さ紅