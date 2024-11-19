【ニューデリー時事】インドの首都ニューデリーで１８日、インバウンド（訪日客）を増やそうと旅行会社向けの商談会が開かれた。高い経済成長が続くインドからの観光客数が伸びる中、文化や食など日本の豊かな魅力をアピールすることが狙いだ。イベントは日本政府観光局（ＪＮＴＯ）デリー事務所が主催。東武鉄道（東京）など民間企業のほか、自治体関係から札幌市や東京観光財団、広島県観光連盟を含め１５社・団体が参加した