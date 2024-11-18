「Shot Navi」シリーズを販売するテクタイトから、今回ショットナビのサブブランドとして「Shot Navi Nexia(ショットナビネクシア)」が誕生することとなりました。 Shot Navi Nexia「ACCURA GR」 価格： 19,800円(税込)製品カテゴリ： ゴルフ用レーザー距離計測器本体外寸： 94×59×35mm重量： 138g主な機能： 緑・赤OLED、輝度調節機能、最大計測1,300yd