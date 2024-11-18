◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３回ＷＢＳＣプレミア１２１次リーグＢ組ドミニカ共和国―日本（１８日・天母）侍ジャパンはドミニカ共和国戦で初回に先制した。初回、ドミニカ共和国の先発・ペラルタに１死から２番・清宮が一塁手強襲の内野安打で出塁。続く佐野は右飛に倒れたが４番・森下が右前安打。ここから５番・栗原が四球を選んで２死満塁。６番・坂倉も四球を選んで押し出しで先制点をもぎ取った。続く紅林は右