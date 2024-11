12月7日、8日に幕張メッセにて開催されるJMS主催のライブイベント『REDLINE ALL THE FINAL』のタイムテーブルが発表された。 (関連:HEY-SMITH、The BONEZ、SHADOWSの熱い想い交差した夜フルキャパで挑んだ『REDLINE ALL THE FUTURE』) 11月11日にはオープニングアクトオーディション『GET THE GLORY』の結果が発表され、WORSTRASHが12月8日に出演することが決定している。 (文=リアルサウンド編集