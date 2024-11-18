いわゆる「年収の壁」見直しの議論が活発化しています。香川県の池田知事は、「103万円の壁」を178万円に引き上げた場合の県税の減収額は、約110億円との見込みを明らかにました。 池田知事が会見で述べたものです。現状、年収が103万円を超えると所得税が発生するいわゆる「年収の壁」の見直しについて、178万円に引き上げた場合、県税が約110億円減収になる見込みだとの試算を明らかにしました。昨年度の県税収入1328億円の1割