土本武司さん土本武司さん（つちもと・たけし＝元最高検検事、筑波大名誉教授）5月6日午前8時13分、老衰のため東京都の自宅で死去、89歳。岐阜市出身。葬儀・告別式は家族で行った。専門は刑法・刑事訴訟法。東京地検検事、最高検検事などを経て88年筑波大教授。著書に「過失犯の研究」「犯罪捜査」など。共同通信社の「報道と読者」委員会の委員を務めた。