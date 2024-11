JMS主催ライブイベント<REDLINE ALL THE FINAL>が12月7日および8日、千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホールにて2DAYS開催される。2010年から始動した<REDLINE>最終回のタイムテーブルが発表となった。◆<REDLINE> 画像 / 動画オープニングアクトを含む2日間計57組が出演する<REDLINE ALL THE FINAL>だが、12月7日“DAY1”のトリを務めはクリープハイプ、12月8日“DAY2”の大トリはSiMが飾る。なお、<REDLINE ALL THE FI