中国雲南省の阿者科村、国連ベストツーリズムビレッジに選出雲南省紅河ハニ族イ族自治州元陽県の阿者科村。（7月28日、ドローンから、昆明＝新華社配信）【新華社昆明11月18日】コロンビアのカルタヘナで開かれた国連世界観光機関（UNTourism）の第122回執行理事会会議で15日、2024年の「ベスト・ツーリズム・ビレッジ」が発表され、中国雲南省の阿者科村が選出地の一つとなった。村は1300年以上の歴史を持つハニ棚田で知ら