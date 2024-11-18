医療法人社団斗南堂八王子クリニック新宿院は、大腸内視鏡検査に抵抗がある方に向け、2024年11月1日よりAI技術を活用したバーチャル大腸内視鏡(大腸3D-CT)検査の提供を新たに開始しました。 社団斗南堂八王子クリニック新宿院「バーチャル大腸内視鏡検査」 医療法人社団斗南堂八王子クリニック新宿院は、大腸内視鏡検査に抵抗がある方に向け、2024年11月1日よりAI技術を活用したバーチャル大腸内視鏡(大腸3D
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