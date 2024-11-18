¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¸òÄÌ¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸Î¾ã¼Ö¤Î±Æ¶Á¤Ç18Æü¸á¸å6»þ¸½ºß¡¢¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»Ä»À´JCT¡ÁÂÀºËÉÜICÉÕ¶á¡Ê¾å¤ê»³¸ýÊýÌÌ¡Ë¤Ç17½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±7»þÈ¾¸½ºß¡¢½ÂÂÚ¤Ï²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£