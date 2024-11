LE SSERAFIMが、12月11日(水)から12月22日(日)までの12日間、日本3rdシングル「CRAZY」の発売を記念したポップアップストア「LE SSERAFIM POP UP STORE 'CRAZY' IN TOKYO / OSAKA」を東京と大阪で同時開催する。「LE SSERAFIM POP UP STORE 'CRAZY' IN TOKYO / OSAKA」は、日本3rdシングル「CRAZY」のジャケットアートワークの世界の中に入ったようなユニークな空間を展開し、東京は「CRAZY DUSK」、大阪は「BLACK INSANITY」