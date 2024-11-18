気象台は、午後5時30分に、大雪警報を青森市、黒石市、十和田市、平川市、七戸町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】青森県・青森市、黒石市、十和田市、平川市、七戸町に発表津軽、三八上北では、19日明け方まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■青森市□大雪警報【発表】積雪19日明け方にかけて警戒・山沿い12時間最大降雪量60cm□なだれ注意報19日にかけて警戒■弘前市□なだれ注