習近平主席、リオデジャネイロ到着Ｇ２０サミット出席と国賓訪問へ17日、リオデジャネイロに到着した習近平主席。（リオデジャネイロ＝新華社記者/李学仁）【新華社リオデジャネイロ11月18日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は17日午後、特別機でブラジルのリオデジャネイロに到着した。ルラ大統領の招きに応じ、第19回20カ国・地域首脳会議（G20サミット）に出席し、同国を国賓として訪問する。