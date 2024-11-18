元阪神でメッツからＦＡになった藤浪晋太郎投手がプエルトリコで開催されているウインター（Ｗ）リーグに参加し、先発投手として奮投している。来季のメジャー復帰を目指す藤浪はカロリーナに所属。ここまで２試合に先発し、防御率３・８６の成績を残している。２度目の先発となった１６日のサントゥルセ戦は初回に２者連続で初球の直球を外野へ運ばれ、無死一、三塁のピンチ。３番を直球で空振り三振に仕留めた後、右打者へ