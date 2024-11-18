18日午後、Stray Kidsのバンチャン、チャンビン、フィリックス、スンミン、I․Nが「Stray Kids World Tour <dominATE JAPAN>」東京公演を終えて、金浦（キンポ）国際空港を通じて韓国に到着した。※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。・SEVENTEEN、Stray Kids、NewJeansら続々！日テレ系「ベストアーティスト2024」第1弾ラインナップ発表・Stray Kids