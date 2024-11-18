野田洋次郎（RADWIMPS）が11月17日、自身のInstagramを更新。公私ともに親交のある友人の俳優・松田龍平との2ショットを公開した。 （関連：【画像】野田洋次郎、親友・松田龍平とのサングラスショット） 野田はInstagramに「Hellooooo久々るーへーと」と綴り、夜の街でお互いサングラス姿の写真を投稿。2枚目の写真では笑顔の松田と舌を出す野田というお茶目な姿を披露している。 野田と松田は互いに親