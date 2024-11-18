元AKB48でアイドルグループ「メタモル!!!」のプロデューサー兼メンバーの相笠萌が17日、X（旧ツイッター）を更新。グループ解散と芸能界引退を発表した。この記事の写真を見る同日に所属事務所がアイドルグループプロデュース事業の廃止を決定。これにより、同グループは来年2月をもって解散となる。相笠は、「中学1年生の時にAKB48に加入してからの約13年間、人生の半分ステージに立ち続けてきましたが、2025年2月26日、メタモル!