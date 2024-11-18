「家族にレイプされた」と壮絶な過去を告白する風俗嬢に、標高5000mの鉱山でコカの葉を噛む炭鉱夫。南米で撮影された衝撃映像の数々が公開され、東野幸治らスタジオ出演者の度肝を抜いた。【映像】撮影禁止！？立ちんぼたちが並ぶ路上売春エリアの様子東野幸治がMCを務める新番組『国境デスロード』が、ABEMAにて12月7日（土）よりスタートする。『国境デスロード』は、『不夜城はなぜ回る』（TBS）で知られる大前プジョルジョ