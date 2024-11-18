愛知、三重両県の高校野球の選抜選手による「第2回三重県・愛知県ピックアップチーム交流試合」が23日、津市の津球場である。両県の選手の親善や技術向上が目的で、昨秋に続いての開催。選抜メンバーは2年生が対象で、両県の高校野球連盟の公式サイトで確認できる。第1試合午前10時、第2試合は午後1時半に開始予定。入場料は一般700円、高校生200円、中学生以下は無料。雨天時は24日に順延する。