アメリカ資本で、東ヨーロッパからロシアを対象とするラジオ放送を行っているメディア「ラジオ・フリー・ヨーロッパ/ラジオ・リバティー(RFE/RL)」が運営するアプリの1つが、ロシアのApp Storeから削除されたことがわかりました。RFE/RLは「ロシアのメディア規制当局、ロスコムナゾールの要請を受けてのもの」と伝えています。Apple Removes Another RFE/RL App At Request Of Russian Regulatorhttps://www.rferl.org/a/33203321.