大津市で5月、自らの立ち直り支援を担当していた保護司（当時60）を殺害したとして、大津地検は18日、別の事件で保護観察中だった無職の飯塚紘平容疑者（35）=同市=を殺人と公務執行妨害などの罪で起訴し、発表した。認否は明らかにしていない。【写真】殺害された保護司からの手紙。「厳しい事も書きましたが……」保護司は、非常勤の国家公務員。法務省によると、保護司が保護観察中の対象者に殺害されたケースは過去にない