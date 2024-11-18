俳優の渡辺謙（65）が、声優を務めるディズニー映画『ライオン・キング：ムファサ』（12月20日公開）に向けて来阪し、18日、難波八阪神社でヒット祈願を行った。外国人観光客に人気のスポットで、突然、ハリウッド俳優の登場に、驚きが広がった。【写真】「獅子殿」前で同じ表情を披露する渡辺謙なんばにある難波八阪神社は、巨大な獅子頭をかたどった高さ12メートル、幅11メートルの「獅子殿」があり、大きな口で邪気を飲み、