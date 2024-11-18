吉村洋文大阪府知事は１８日、大阪府庁で報道陣の囲み取材に応じ、１７日に投開票された兵庫知事選で再選を果たした斎藤元彦氏に対する県議会の今後について「何事もなかったかのように振る舞うのはどうでしょう」と私見を述べた。斎藤氏は自身のパワハラ疑惑などを挙げた告発文書問題への責任を問われて県議会の満場一致の不信任決議を受けて自動失職。出直し選挙で批判をはねのけ、逆転で快勝した。斎藤氏は大阪府庁で勤務