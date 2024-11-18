俳優の渡辺謙（65）が、声優を務めるディズニー映画『ライオン・キング：ムファサ』（12月20日公開）に向けて来阪し、18日、難波八阪神社でヒット祈願を行った。【写真】「獅子殿」前で同じ表情を披露する渡辺謙『ライオン・キング：ムファサ』は、ディズニー映画全世界No.1ヒット作『ライオン・キング』の“はじまり”の物語。息子シンバを命がけで守ったムファサ王と、ムファサの命を奪った“ヴィラン”スカーの若き日の兄弟