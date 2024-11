Xがカリフォルニア州で成立した「Defending Democracy from Deepfake Deception Act of 2024(ディープフェイクの偽りから民主主義を守る法案2024:AB-2655)」の差止めを求めて裁判所に提訴しました。Musk’s X Sues to Block California’s Deepfake Deception Act - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-15/musk-s-x-sues-to-block-california-s-deepfake-deception-actElon Musk's X sues California over