「コイツは茨城の方で殺処分になりそうなところを保護団体に救われてうちに来た猫なんだけど人懐こくて風呂にまでついてくる。1匹でもそういう猫達が救われることを俺は願ってる」【写真】なでなでされるのが大好きな猫さんお風呂にまでついてくる愛猫の写真をXに投稿したBonzさん（@Bonz_zzz）。そこには、お風呂の蓋に座る猫さんの姿が写っています。そんな人懐っこい猫さんの様子にキュンキュンする人たちから、たくさんのコメ