記者会見で兵庫知事選について話す、日本維新の会の県組織「兵庫維新の会」の片山大介代表＝18日午前、神戸市17日投開票の兵庫県知事選で斎藤元彦氏が再選されたのを受け、日本維新の会の県組織「兵庫維新の会」代表を務める片山大介参院議員は18日、神戸市で記者会見し「掲げる改革の方向性は維新と同じ。さらなる兵庫の改革に期待したい」と述べた。維新会派も含め県議会が全会一致で斎藤氏の不信任決議を可決したことについ