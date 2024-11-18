元東京都知事で国政政治学者の舛添要一氏が１８日、Ｘでテレビの情報番組のコメンテーターについて辛らつにつづった。１７日の兵庫県知事選で斎藤元彦前知事が返り咲き当選したことをふまえ、「マスコミは、兵庫県知事選に関する過去の自らの報道について、何の反省もせずに斉藤再選を伝えている（原文ママ）」と記述した。続けて「とくにテレビのワイドショーが酷いし、そこに出演して、局の方針に迎合するいい加減な発言を