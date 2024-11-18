１７日投開票の兵庫県知事選で再選を果たした斎藤元彦氏は１８日、神戸市内で記者団の取材に応じ、「ＳＮＳが一つの大きなポイントだった。斎藤県政を理解していただいた」と選挙戦を振り返った。その上で「議会や職員との関係をもう一度しっかり前に進める」と県政の立て直しに意欲を示した。斎藤氏はＳＮＳを通じて支持を拡大し、Ｘ（旧ツイッター）のフォロワーも急増。ただ、ＳＮＳ上では根拠のないデマ情報や誹謗（ひぼう