「未来をつくるこどもまんなかアワード」の表彰式で記念写真に納まる受賞者ら。前列左から3人目は三原こども政策相＝18日午後、東京・霞が関政府は、子どもや若者の支援団体などを対象とした「未来をつくるこどもまんなかアワード」で最優秀の総理大臣表彰に、愛媛県のボランティア団体「双海町ジュニアリーダー会」と、香川県のNPO法人「未来ISSEY」を選んだ。18日、東京都内で表彰式があった。リーダー会は中学生から大