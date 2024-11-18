今月の米大統領選で敗れた民主党・カマラ・ハリス候補の集会を主催した米人気司会者オプラ・ウィンフリーが、その報酬として１００万ドル（約１億５４００万円）を受け取っていたとする一部報道を本人が先日、完全否定したが、今度は米紙ニューヨーク・タイムズが１７日、報酬額は２倍以上の約２５０万ドル（約３億８６００万円）だったと伝えた。民主党はバイデン大統領が７月に再選を断念したことで急きょ、候補に決まったハ