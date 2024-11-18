特殊詐欺や闇バイト絡みの強盗事件等による被害防止のため、東京・墨田区が１８日、地域ケーブルテレビ局「Ｊ：ＣＯＭすみだ・台東」と連携、注意喚起を強化することになった。本所警察署と向島警察署と連名で同局に対し「特殊詐欺等の被害防止活動に関する協力依頼書」を交付。区内の詐欺等による被害者ゼロを目指し、安心安全なまちづくりを推進する。墨田区は単身高齢者が２万３０００人超で、高齢者を中心に特殊詐欺被害