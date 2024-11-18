【スイス】 鉱工業生産指数（2024年 第3四半期）16:30 予想N/A前回7.3%（前年比) 【香港】 雇用統計（10月）17:30 予想N/A前回3.0%（失業率) 【ユーロ圏】 ユーロ圏貿易収支（9月）19:00 予想N/A前回46.0億ユーロ（季調前) 予想N/A前回110.0億ユーロ（季調済) 【イスラエル】 雇用統計（10月）20:00 予想N/A前回2.7%（失業率) 【カナダ】 住宅着工件