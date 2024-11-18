米軍三沢基地（青森県三沢市）に所属する戦闘機Ｆ１６の更新で、最新鋭ステルス戦闘機Ｆ３５Ａの配備が２０２６年春に始まることが１８日、東北防衛局などへの取材で分かった。東北防衛局が今月、米側から提供された情報を青森県や三沢市など関係自治体に伝えた。中国の覇権主義的な動きが強まる中、米国防総省はインド太平洋での抑止力を強化するため、約１００億ドル（約１兆５５００億円）を投じ、日本国内に配備する戦闘機