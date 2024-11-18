テクニカルポイントユーロドル、下降トレンド継続、売られ過ぎ領域に入る 1.1018一目均衡表・雲（上限） 1.0998一目均衡表・雲（下限） 1.0993ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.0934100日移動平均 1.0863200日移動平均 1.0770エンベロープ1%上限（10日間） 1.074921日移動平均 1.0720一目均衡表・基準線 1.0717一目均衡表・転換線 1.066310日移動平均 1.0557エン