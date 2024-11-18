年末年始に行われる「第103回全国高校サッカー選手権大会」の組み合わせ抽選会が18日開かれ、長野県代表の上田西の初戦は2回戦で、徳島県代表の徳島市立と対戦することが決まりました。徳島市立は3大会連続21回目の出場を誇り、県大会を17得点・3失点で勝ち上がっています。全国大会は、12月28日に開会式と開幕戦が。上田西の初戦となる2回戦は、12月31日の大晦日に行われます。