ホーネッツ戦でシュートを放つキャバリアーズのガーランド（10）＝クリーブランド（NBAE・ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米プロバスケットボールNBAは17日に第4週が終了し、西カンファレンスで八村塁のレーカーズは連勝を5に伸ばし、9勝4敗とした。河村勇輝のグリズリーズは8勝6敗。ウォリアーズが10勝2敗で首位に立つ。東カンファレンスはキャバリアーズが史上4例目となる開幕15連勝とした。リーグ記録は2015〜16年シ