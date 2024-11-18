■「来年8年目のStray Kids。8年目も、またこの8人で戻ってきます！」（バンチャン） Stray Kidsが、ワールドツアーの日本公演をスタートさせた。 今回のワールドツアー『Stray Kids World Tour ＜dominATE＞』は、現在発表されているファーストラインナップだけで世界12の国・地域にて計21公演に及ぶ、Stray Kids自身最大規模のツアー。8月24日の韓国・ソウル公演を皮切りにスタ