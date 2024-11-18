■おんぶするようにくっつくリノとバンチャンに「かわいい！」の声も 【写真】スキズ東京ドーム3Days舞台裏ショット！グッズのボアキャップ姿など 現在、『Stray Kids World Tour ＜dominATE JAPAN＞』を開催中のStray Kids。公式X（旧Twitter）が、11月14・16・17日の東京ドーム3Days完走を報告し、感謝のメッセージと舞台裏ショットを公開した。 14日の公演終了後は、「東京ドーム公演初日、ありがと