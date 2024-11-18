18日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数660、値下がり銘柄数733と、値下がりが優勢だった。 個別ではアップルインターナショナル、フェイス、Ｓｐｅｅｅ、秀英予備校、リベルタがストップ高。ウェルネット、ムゲンエステート、アルファグループ、ビーロット、ＩＧポートなど24銘柄は年初来高値を更新。リミックスポイント、白鳩、ＫＬＡＳＳ、インタートレード